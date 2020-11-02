РИАМО - 2 ноя. Нежилое помещение площадью 22,1 квадратных метра в селе Ершово подмосковного Одинцовского округа выставили на электронный аукцион по аренде, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Начальная цена годовой арендной платы за пользование гаражом составляет 45 810 рублей. Срок аренды 10 лет», — отмечается в материале.

Гараж находится по адресу: село Ершово, дом 8А, помещение 7.

Заявки на участие в аукционе можно подать на электронной торговой площадке «РТС-тендер» до 27 ноября. Торги состоятся 2 декабря.