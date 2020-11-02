РИАМО - 2 ноя. Журналист Василий Уткин признался в симпатии к новому главному тренеру московского «Динамо» Сандро Шварцу, который возглавил клуб 14 октября, передает Газета.ru.

По словам журналиста, ему было весело смотреть игру «Динамо» против «Тамбова» в заключительном матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — Шварц не побоялся проверить игроков второй команды.

«Сто игровых минут, «Динамо» полчаса почти играет против восьми полевых, выходит вперед с пенальти на 95-й, получает пенальти на 99-й, и Шунин спасает. <…> Шварц не боится и начинает мне нравиться», – написал Уткин в своем Telegram-канале.

После победы над «Тамбовом» «Динамо» набрало 23 очка и поднялось на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Шварц — немецкий футболист и футбольный тренер. Контракт с «Динамо» он подписал до лета 2022 года. ​