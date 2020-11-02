РИАМО – 2 ноя. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении российским регионам более 5 миллиардов рублей на бесплатные медикаменты для лечения коронавирусных больных, сообщается на сайте правительства РФ.

Бесплатные лекарства будут получать те пациенты, которые лечатся от коронавируса дома под наблюдением медиков.

Предполагается, что все необходимые медикаменты будут выдавать бесплатно по рецепту врача.

«Деньги на эти цели направят из резервного фонда правительства», - говорится в сообщении.

Глава кабмина также поручил министерствам здравоохранения и финансов как можно быстрее довести выделенные средства до всех субъектов РФ.

За последние сутки в России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса в 84 регионах. С начала пандемии в стране зафиксировали 1 655 038 случаев заражения.​

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2 НОЯБРЯ

- В столице за минувшую неделю темп прироста новых случаев коронавирусной инфекции составил минус 0,7%, а прирост числа госпитализаций — 1,9%. Две недели назад эти показатели составляли 20% и 14% соответственно.

- За сутки в России зарегистрировали 18 257 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 556 больных. В Москве - 4 796.

- В России предложили возмещать пациентам деньги за платные тесты на Covid‑19. Инициативу направили в Роспотребнадзор и Совет безопасности.

- Ученые подсчитали, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве наступит в середине декабря. Пандемия пойдет на спад к февралю.

- Еще 53 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6873 человека.