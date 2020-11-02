РИАМО - 2 ноя. Выдача ключей от квартир дольщикам корпусов 1, 3, 4 и 11 столичного ЖК «Царицыно» начнется с 5 ноября, введенные в эксплуатацию дома переданы управляющей компании ООО «Сити Лидер», говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Записаться на получение ключей дольщики смогут с сегодняшнего дня. Выдача будет проходить в офисе по работе с участниками долевого строительства, который расположен в Москве на улице 6-я Радиальная, владение 7, строение 35.

«Долгожданные квартиры в этих домах получат 816 семей дольщиков. Многие из них ждали этого события несколько лет. Поздравляем вас и благодарим за терпение. Это было непросто для всех нас!» — подчеркнула председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Также ожидается подписание договора о передаче 2-го корпуса управляющей компании, после чего дольщикам также начнут передавать ключи от квартир. Последние пять корпусов первой очереди (№№1, 2, 3, 4, 11) введены в эксплуатацию в октябре текущего года.

ЖК «Царицыно» — один самых известных долгостроев столицы. Возведение началось в 2006 году с привлечением денег граждан по договорам долевого участия. Прежний застройщик должен был сдать комплекс в эксплуатацию в 2012 году, но не исполнил обязательства перед гражданами. Достройка и ввод жилых корпусов ЖК осуществляется за счет бюджетных средств силами городского застройщика АО «Мосотделстрой № 1».