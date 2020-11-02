РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. В ряде домов подмосковного Подольска 3 и 6 ноября временно отключат воду и электроэнергию из-за проведения ремонтных работ, сообщается на сайте администрации округа.

«МУП «Водоканал» Подольска предупреждает, что в связи с плановыми работами, проводимыми ПО Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго», не будет подаваться электроэнергия и холодная вода 3 ноября с 13:00 до 17:00 в дома 3, 7, 11 по улице Генерала Смирнова. 6 ноября с 13:00 до 16:00 в дома 11, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40 корпуса 1, 2 и дом 42 по улице Академика Доллежаля, в дом 7 корпуса 1, 2 бульвара 65-лет Победы и дома 1, 3, 7 по Флотскому проеду», - говорится в сообщении.

В случае нарушения сроков отключения жителям следует обращаться в диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по телефону: 8(496)754-00-53.