РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 ноя. В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на капитальный ремонт сетей водоснабжения микрорайона Железнодорожный Балашихи (1 этап), говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Балашиха.​

«Опубликована закупка на капитальный ремонт сетей водоснабжения микрорайона Железнодорожный в городском округе Балашиха», - сказала председатель комитета Елена Волкова.

Завершить ремонт планируется в 2021 году.