РИАМО - 2 ноя. На территории киноконцерна «Мосфильм» началось возведение съемочного павильона и киноконцертного комплекса площадью в 7 и 3,8 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Четырехэтажные сооружения в виде комплекса и павильона будут сблокированы между собой, их возведение ведется за счет инвестора.

«К проверкам киноконцертного комплекса и съемочного павильона на «Мосфильме» привлекаются специалисты Центра экспертиз, которые проводят необходимые лабораторно-инструментальные исследования по качеству выполненных работ. По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина комитет усилил контроль за соблюдением строителями требований по профилактике распространения коронавирусной инфекции», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В киноконцертном комплексе обустроят кинозал на 500 мест, где будут проводиться культурные мероприятия, концерты и сами кинопоказы. Помимо него обустроят еще три кинозала: один на 108 мест, а остальные на 51 каждый. Также на площади в 7 тысяч квадратных метров разместятся бар, кафе, зона и комната отдыха, костюмерные, гардероб, музейная экспозиция, индивидуальные гримерные.

Площадь самого большого павильона на «Мосфильме» составит 3,8 тысячи квадратных метров, где будут размещены костюмерные, гримерные и актерские комнаты, а также помещения массовки.

Рядом с комплексом появится стоянка на 185 автомобилей, включая парковочные места для маломобильных граждан. На прилегающей территории появится зона для прогулок с кустарниками, деревьями и цветниками.

«На объекте ведутся работы по устройству железобетонных конструкций. Срок действия разрешения на строительство – до 18 июля 2023 года», – говорится в сообщении.

Годом ранее на территории «Мосфильма» сдали два объекта. В эксплуатацию были введены комплекс сценическо-постановочных средств со стоянкой для ретроавтомобилей и одноэтажный съемочный павильон.