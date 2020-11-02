РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 2 ноя. Объявлен аукцион на строительство сетей водоснабжения на улице Академика Жукова в подмосковном Дзержинском, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения от А до ВЗУ №1 по адресу: Дзержинский, улица Академика Жукова», - сказала председатель комитета Елена Волкова.

Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Строительство осуществляется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Дзержинский.​