РИАМО - 2 ноя. На строящемся путепроводе через Ленинградское шоссе в составе Репинской развязки начались работы по гидроизоляции дорожного полотна, затем начнется устройство дорожной одежды, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области​.

Реализация проекта осуществляется с конца прошлого года по поручению президента РФ Владимира Путина и в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Движение планируют открыть по основному ходу путепровода в конце года.

«В конце ноября планируется приступить к укладке асфальтового покрытия на путепроводе. Строительство Репинской развязки ведется в графике и находится на личном контроле губернатора региона Андрея Воробьева. Также на развязке продолжаются работы по переустройству инженерных коммуникаций: ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, теплосетей, водопровода», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Кроме того, ведется реконструкция участков улиц Мая и Дружбы, устройство подходов к путепроводу, а также переустройство линий электропередач.

Строительство развязки позволит соединить «старые» и «новые» Химки, обеспечить транспортную доступность промышленной части города и разгрузить транспортную развязку на пересечении Ленинградского шоссе и Юбилейного проспекта.

Протяженность основного хода Репинской развязки составит 0,8 километра с путепроводом, длина которого будет 158 метров.

Число полос движения по основному ходу - от 2 до 5 с расчетной скоростью 70 километров в час. Для удобства и безопасности жителей планируется устройство пешеходной зоны, установка наружного освещения и светофоров. Полностью завершить строительство Репинской развязки планируется в четвертом квартале 2021 года.