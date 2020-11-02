РИАМО - 2 ноя. Госдума рассмотрит законопроект о ежемесячном пособии в размере 10 тысяч рублей для граждан, которые не работают и ухаживают за пожилыми людьми старше 80 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента фракцией ЛДПР», — отмечается в материале.

Согласно законопроекту, выплаты в размере 10 тысяч рублей также предусматриваются для безработных россиян, которые являются опекунами граждан, нуждающихся в постоянном уходе. Сейчас пособие для этой категории составляет 1,2 тысячи рублей в месяц.

Если законопроект одобрят, новая норма будет действовать с начала 2021 года.​​