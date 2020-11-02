РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. Воспитанники детской музыкальной школы №1 Подольска стали призерами и победителями конкурса «Солнечный павлин», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск в соцсети «ВКонтакте».

В Серпухове на днях прошел IV Международный конкурс классического и народного искусства «Солнечный павлин». Он организован при поддержке министерства культуры Московской области и правления по развитию международного культурного сотрудничества с городом Тяньцзинь (Китайская Народная Республика).

«Ученики детской музыкальной школы №1 Подольска отлично выступили на конкурсе. Так, вокальный ансамбль «Надежда» - лауреат I степени. Софья Кисель - лауреат I степени. Софья Кудрявцева - лауреат II степени. Эвелина Романова - дипломант I степени. Федор Кунин - дипломант I степени. Поздравляем ребят и их преподавателя Надежду Кудрявцеву», - говорится в сообщении.