РИАМО - 2 ноя. В поселении Внуковское новой Москвы появятся очистные сооружения, их строительство включено в Адресную инвестиционную программу города на 2019-2022 годы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на участке площадью в 2,55 гектара запланировано возведение очистных сооружений. Насосно-фильтровая станция вместе с административно-бытовым комплексом расположится на площади в 6,1 тысячи квадратных метров.

«Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности (РГ ГД), возглавляемая заместителем мэра Москвы Андреем Бочкаревым, согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: поселение Внуковское, деревня Ликова (ТиНАО)», - говорится в сообщении.

К 2025 году все очистные сооружения «Мосводоканала» в Троицком и Новомосковском округах столицы будут оборудованы новейшими системами очистки и обеззараживания.