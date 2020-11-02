РИАМО - 2 ноя. Новая точка общепита «Мята Lounge» открылась в подмосковном Одинцове, ресторан рассчитан на одновременное размещение 38 гостей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сфера общественного питания в регионе продолжает развиваться, несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за пандемии коронавируса.

«Одним из лидеров по количеству вновь открывшихся предприятий общественного питания в Подмосковье является Одинцовский городской округ. В октябре текущего года здесь открылся еще один новый ресторан на 38 посадочных мест», - сказал глава областного Минсельхозпрода Андрей Разин.

В ресторане оборудован современный зал для гостей, контактная барная стойка, несколько отдельных VIP-залов, видовая веранда и сцена для живой музыки. В заведении создано семь рабочих мест.

Всего в Московской области функционируют более 6,2 тысячи предприятий общественного питания.