РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 ноя. Трезвость водителей и наличие в машинах детских автокресел будут контролировать в ходе рейдов в подмосковном Красногорске по пятницам и субботам в ноябре, говорится в сообщении 11 батальона ДПС 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«В целях недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, а также в целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции Московской области, в том числе инспекторы 11 батальона ДПС, проведут целевые оперативно-профилактические рейды 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 ноября», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы в заранее определенных местах будут останавливать автомобили в специальных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом инспекторы по визуальным признакам оценят состояние каждого водителя и соблюдение правил перевозки пассажиров. При отсутствии нарушений правил перевозки пассажиров и признаков опьянения (запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязность речи и так далее) водителям незамедлительно разрешат продолжить движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия.

«Со 2 по 8 ноября в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Ребенок-пассажир, пешеход» и «Пешеходный переход» будут проведены дополнительные проверки водителей, а также будет организовано несение службы сотрудниками 11 батальона ДПС на пешеходных переходах», – добавляется в материале.

Кроме того, с 23 по 29 ноября инспекторы 11 батальона ДПС при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» также проведут целевые оперативно-профилактические рейды, направленные на предупреждение случаев управления транспортом водителями в состоянии опьянения.

«Напомним, согласно поправкам, вступившим в силу 1 июля 2015 года, водителю, который спустя год после окончания первого срока лишения прав за езду в нетрезвом виде или отказ от медицинского освидетельствования вновь попадется на том же нарушении, будет грозить лишение свободы на срок до двух лет, штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов и принудительные работы на срок до двух лет», – заключается в материале.

Одиннадцатый батальон контролирует ряд дорог в Красногорске. В том числе Волоколамское шоссе и часть Новорижского шоссе.