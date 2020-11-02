РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 ноя. Водителям из подмосковных Люберец госавтоинспекторы разъяснили порядок получения и действия электронных паспортов транспортных средств, говорится в сообщении службы пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Все транспортные средства, выпускаемые в обращение на территории Российской Федерации, произведенные на ее территории либо ввозимые из иностранных государств – членов Евразийской экономической комиссии, со 2 ноября могут быть зарегистрированы в подразделениях Госавтоинспекции исключительно на основании электронных паспортов транспортных средств», – говорится в сообщении.

Порядок их оформления установлен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии. Если автомобили будут ввозить в Российскую Федерацию после 1 ноября 2020 года из Беларуси, Казахстана и Киргизии, то должны быть в любом случае оформлены электронные паспорта. При этом данное оформление может быть осуществлено как уполномоченными органами этих государств, которые также являются участниками системы электронных паспортов, так и уполномоченными органами и организациями РФ.

«Обязательной замены паспортов транспортных средств, оформленных ранее в Российской Федерации на бумажных носителях, не требуется. Замена таких паспортов может быть осуществлена исключительно добровольно на основании волеизъявления собственника транспортного средства», - отмечается в материале.

В случае утраты ПТС на бумажном носителе граждане РФ вправе получить его дубликат в подразделении Госавтоинспекции.