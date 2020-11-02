РИАМО - 2 ноя. В столице и Подмосковье 1 ноября прошли дожди и погода была не очень комфортной, однако температура воздуха превысила климатическую норму на 4 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

В первый день ноября 1 миллиметр осадков выпал на ВДНХ, 1,6 миллиметра зафиксировала метеостанция в МГУ, а 2 миллиметра – в Бутове. Самые сильные дожди были в новой Москве и Серпухове. Там пролилось 4 и 9 миллиметров осадков соответственно.

«Такое распределение осадков по территории столичного региона вызвано влиянием южного циклона», — отмечается в материале.

Из-за ветра и дождя на улице ощущалось холоднее, чем было на самом деле.