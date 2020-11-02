РИАМО - 2 ноя. В столице за минувшую неделю темп прироста новых случаев коронавирусной инфекции составил минус 0,7%, а прирост числа госпитализаций — 1,9%, при том, что две недели назад эти показатели составляли 20% и 14% соответственно, сообщает оперативный штаб Москвы.

За прошедшие сутки в городе зафиксировали 4796 случаев инфицирования.

«12,3% среди заболевших - дети, 45,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,6% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,3% среди заболевших люди старше 80 лет», — отмечается в материале.

Все зараженные и контактировавшие с ними лица помещены под медицинское наблюдение.

Из-за пандемии в мегаполисе нужно соблюдать домашний режим людям с хроническими заболеваниями, жителям старше 65 лет и беременным женщинам.

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Текстовая трансляция

2 НОЯБРЯ

- В столице за минувшую неделю темп прироста новых случаев коронавирусной инфекции составил минус 0,7%, а прирост числа госпитализаций — 1,9%. Две недели назад эти показатели составляли 20% и 14% соответственно.

- За сутки в России зарегистрировали 18 257 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 556 больных. В Москве - 4 796.

- В России предложили возмещать пациентам деньги за платные тесты на Covid‑19. Инициативу направили в Роспотребнадзор и Совет безопасности.

- Ученые подсчитали, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве наступит в середине декабря. Пандемия пойдет на спад к февралю.

- Еще 53 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6873 человека.