РИАМО - 2 ноя. Утром в понедельник небо в Московском регионе заволокло густым туманом, фотографиями которого жители поспешили поделиться в социальных сетях.

«Доброе утро, а у нас туман», - написала @_soleilcouchant в Twitter, приложив снимок нескольких многоэтажек, окутанных белым облаком.

Пользователь @theworstrashcan опубликовал фото из окна четырнадцатого этажа и добавил, что туман очень круто выглядит вживую.

Этот туман стоит с утра и очень круто выглядит вживую

Люблю четырнадцатый этаж pic.twitter.com/8NhC4d105G — Qweeeeerty (@theworstrashcan) November 2, 2020

«Я думала это снег, а это туман. Ну блина», - написала @cerealwithsoda.

Некоторых пользователей туман настроил на романтичный лад.

«Туман, свечи, музыка. Ну прям идеально. Кто бы знал, что обычный будничный день будет начинаться так»,- поделилась @SANSARA1232.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова пояснила РИАМО, что туман возник из-за прихода в столичный регион теплого воздуха - с земли начала испаряться влага, образовавшаяся после вчерашних осадков. Туман в Москве и Подмосковье развеется к полудню.