РИАМО - 2 ноя. Утром в понедельник небо в Московском регионе заволокло густым туманом, фотографиями которого жители поспешили поделиться в социальных сетях.
«Доброе утро, а у нас туман», - написала @_soleilcouchant в Twitter, приложив снимок нескольких многоэтажек, окутанных белым облаком.
Пользователь @theworstrashcan опубликовал фото из окна четырнадцатого этажа и добавил, что туман очень круто выглядит вживую.
Этот туман стоит с утра и очень круто выглядит вживую— Qweeeeerty (@theworstrashcan) November 2, 2020
Люблю четырнадцатый этаж pic.twitter.com/8NhC4d105G
«Я думала это снег, а это туман. Ну блина», - написала @cerealwithsoda.
Некоторых пользователей туман настроил на романтичный лад.
«Туман, свечи, музыка. Ну прям идеально. Кто бы знал, что обычный будничный день будет начинаться так»,- поделилась @SANSARA1232.
Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова пояснила РИАМО, что туман возник из-за прихода в столичный регион теплого воздуха - с земли начала испаряться влага, образовавшаяся после вчерашних осадков. Туман в Москве и Подмосковье развеется к полудню.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии