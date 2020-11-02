РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 ноя. В подмосковных Люберцах в понедельник пройдет онлайн мастер-класс по приготовлению блюд веганской кухни, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В понедельник, 2 ноября, культурный центр «Октябрьский» приглашает люберчан на онлайн-мероприятие. В 12:00 состоится мастер-класс пр рецептам веганской кухни «С пользой по жизни», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по ссылке: https://www.instagram.com/okt_centrkultura.