РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 ноя. Состав Общественной палаты подмосковного Красногорска обновился почти на две трети, сообщила глава горокурга Эльмира Хаймурзина.

Сформирован новый состав общественной палаты Красногорска. В него вошли 45 представителей.

«Состав Общественной палаты Красногорска обновился почти на 2/3. Формирование муниципальных общественных палат проходило в несколько этапов: треть состава утвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, вторую треть выбрал Совет депутатов Красногорска, финальную часть списка утвердил президиум Общественной палаты Московской области, в том числе с учетом результатов рейтингового онлайн-голосования», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она напомнила, что срок полномочий Общественной палаты составляет 3 года.

«В ближайшее время состоится оргзаседание палаты, где будет выбран председатель и состав профильных комиссий, а также регламент работы», – добавила Хаймурзина.

Она также отметила, что полный список Общественной палаты округа опубликован на сайте администрации.