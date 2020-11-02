РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 ноя. В подмосковном Красногорске наградили победителей осеннего чемпионата округа по футболу, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В Красногорске наградили победителей и призеров осеннего чемпионата по футболу. Церемония награждения состоялась на лыжном стадионе в воскресенье, 1 ноября», – говорится в сообщении.

По итогам осеннего чемпионата Красногорска по футболу среди ветеранов старше 40 лет первое место завоевала команда «Звезда», второе – «Нахабино» и третье – «Динамо». Команда «Динамо» также была награждена специальным призом за честную игру. Лучшим бомбардиром турнира признан Юрий Трувалев («Звезда»).

«Турнир был достаточно сложный. До последней игры не было известно, кто станет чемпионом. В последнем туре мы отдали все силы, чтобы завершить сезон удачно. Настрой отличный! Команда будет готовиться к следующему турниру», – отметил Трувалев.

Победителям вручили кубки и медали.