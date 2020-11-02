РИАМО - 2 окт. На открытии торгов Московской биржи в понедельник курс евро поднялся выше 93,36 рубля, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Евро прибавил сразу 74 копейки, такой рост произошел впервые с 2014 года», — говорится в сообщении.

В свою очередь, доллар превысил отметку 80 рублей впервые с марта 2020 года.

Ранее аналитики предрекли российской валюте тяжелую неделю на фоне выборов президента США и непредсказуемости на рынке нефти. ​