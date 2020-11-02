РИАМО - 2 ноя. За минувшие сутки в Москве выявили 4796 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заболевания в городе достигло 434 205, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в Москве выздоровел 3241 пациент, у которого ранее выявили Covid-19, скончались 53 пациента. Общее число выздоровевших в столице составляет 318 032 человека, умерших – 6873 человека.

По России за сутки подтвердилось 18 257 случаев заражения коронавирусом, при этом 25,1% новых пациентов не имеют клинических проявлений болезни. С начала пандемии в стране зафиксировали 1 655 038 случаев заражения.

За последние сутки в РФ зафиксировали 238 летальных случаев среди пациентов с Covid-19, выздоровели 10 360 человек. В общей сложности жертвами пандемии стали 28 473 человека, победили болезнь 1 236 033 человека.

Ранее глава группы по моделированию ситуации с коронавирусом в стране, руководитель центра компетенций Национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» на базе СПбПУ Алексей Боровков озвучил три сценария развития ситуации с заболеваемостью в Москве.

По оптимистичному сценарию, пик заболеваемости в Москве придется на 17 декабря, по пессимистичному прогнозу – 8 декабря. Сейчас ситуация в столице развивается по средней кривой, согласно которой пик заболеваемости коронавирусной инфекцией наступит 14 декабря.

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Текстовая трансляция

2 НОЯБРЯ

- В столице за минувшую неделю темп прироста новых случаев коронавирусной инфекции составил минус 0,7%, а прирост числа госпитализаций — 1,9%. Две недели назад эти показатели составляли 20% и 14% соответственно.

- За сутки в России зарегистрировали 18 257 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 556 больных. В Москве - 4 796.

- В России предложили возмещать пациентам деньги за платные тесты на Covid‑19. Инициативу направили в Роспотребнадзор и Совет безопасности.

- Ученые подсчитали, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве наступит в середине декабря. Пандемия пойдет на спад к февралю.

- Еще 53 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6873 человека.