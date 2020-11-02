РИАМО - 2 ноя. Туман в столице и Московской области развеется к 12:00, сообщила в понедельник РИАМО главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Так, по словам корреспондента РИАМО, с самого утра в Одинцове пасмурно и стоит густой туман, видимость ухудшилась примерно до 300-500 метров. Сейчас туман уже начинает развеиваться. Также туман наблюдается в Москве и других городах Подмосковья

«К 12 часам, когда у нас будет усиливаться ветерок, туман развеется», — рассказала Позднякова.

Она добавила, что в столице туман развеется быстрее, чем в области. По ее словам, он возник из-за прихода в регион теплого воздуха. Кроме того, из-за высокой температуры, подстилающей поверхности, начала испаряться влага после вчерашних осадков.