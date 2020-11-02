РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 ноя. Работу фонарей наладили на Тюльпановой улице в деревне Черное Балашихи после жалобы местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель деревни Черное пожаловался на портале на то, что на улице Тюльпановой (участок №2) не работают фонари уличного освещения. Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения.

«Администрация городского округа Балашиха рассмотрела обращение по вопросу восстановления работы освещения на указанной автомобильной дороге и сообщает, что работы выполнены», – сказала начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи Юлия Смирнова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.