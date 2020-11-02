РИАМО - 2 ноя. По данным Московской биржи, курс доллара в понедельник превысил отметку в 80 рублей впервые с 30 марта текущего года, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара расчетами «завтра» вырос на 66 копеек, до 80,19 рубля», — говорится в сообщении.

При этом январский фьючерс на нефть Brent снизился на 3,56%, до 36,59 доллара за баррель.

Аналитики считают, что давление на рубль может сохраниться, так как цены на нефть продолжают падать, а неопределенность перед выборами в США остается высокой. ​