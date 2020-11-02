РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. Подольский школьник стал серебряным призером Всероссийского технологического фестиваля «Робофест», сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«Подольский школьник Артем Хузиахметов, ученик 8 класса школы №32, на Всероссийском технологическом фестивале «Робофест» занял второе место в соревновании «Инженерный проект» по направлению «3D-моделирование и 3D-проектирование». Мальчик спроектировал корпус для пульта управления освещением и температурой на складе логистической компании», – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что школьник также принял участие в федеральных соревнованиях «РОБОSKАРТ» – «Оператор марсохода». Участнику необходимо было из предложенного набора собрать робота и за наименьшее время пройти с ним «марсианскую трассу».

«Школьник с детства увлечен конструированием, учится в инженерном классе. Руководитель проекта, представленного на фестивале, – учитель технологии и педагог дополнительного образования Рафаэль Хузиахметов. Поздравляем Артема Хузиахметова с высокими достижениями! Желаем, чтобы все интересные, полезные и добрые задумки и проекты обязательно воплощались в жизнь», – заключил Пестов.