РИАМО - 2 ноя. Российская столица выиграла европейский этап международной премии World Travel Awards в двух в ключевых номинациях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Столица завоевала номинации «Лучшее туристское направление в Европе. Город» и «Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе».

«Теперь ждем финал туристического «Оскара». На общемировом этапе Москва представлена сразу в семи номинациях», — написал Собянин в своем Instagram-аккаунте.

В 2019 году Москве присудили победу в номинации «Лучшее туристское направление».

Победителей объявят на онлайн-церемонии 27 ноября.