РИАМО - 2 ноя. Российская столица выиграла европейский этап международной премии World Travel Awards в двух в ключевых номинациях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Столица завоевала номинации «Лучшее туристское направление в Европе. Город» и «Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе».
«Теперь ждем финал туристического «Оскара». На общемировом этапе Москва представлена сразу в семи номинациях», — написал Собянин в своем Instagram-аккаунте.
В 2019 году Москве присудили победу в номинации «Лучшее туристское направление».
Победителей объявят на онлайн-церемонии 27 ноября.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии