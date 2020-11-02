РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 ноя. В целях предупреждения и пресечения экстремистской деятельности, формирования у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии органами внутренних дел Щелкова до 4 ноября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути», говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Щелковское».

«Исходя из современных вызовов и угроз, приоритетное внимание будет уделено выявлению очагов межнациональной и межконфессиональной напряженности, действующих экстремистских организаций, иных деструктивных структур, групп, их лидеров и активных участников, а также лиц, причастных к распространению экстремистской идеологии», - говорится в сообщении.

Важным направлением остается профилактическая работа в отношении лиц, находящихся в так называемой зоне риска, в частности это подростки и молодые люди, имеющие склонность к агрессии, силовому методу решения проблем и споров. Кроме этого, задачей мероприятия является налаживание открытого диалога с обществом и, самое главное, - обратной связи, по вопросу нетерпимости к самой экстремистской идеологии.

В случае, если стало известно о лицах, склоняющих детей, знакомых, родственников к совершению противоправных действий, необходимо незамедлительно сообщать на короткий номер телефона 02, с мобильного - 102.