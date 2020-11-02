РИАМО - 2 ноя. В подмосковной Истре возбудили уголовное дело по факту убийства местного жителя, которого злоумышленники застрелили из арбалета, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Предварительно установлено, что ночью в понедельник неизвестные в масках проникли в баню на территории домовладения, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать от них деньги. Женщине удалось сбежать, после спасения она обратилась в полицию.

«Прибывшие к дому сотрудники обнаружили ее супруга без признаков жизни. В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами изъят арбалет, из которого был застрелен мужчина», — говорится в сообщении.

Нападавшие скрылись на автомобиле, впоследствии машину обнаружили в одной из деревень в Истре. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают причастных к убийству.

По информации СМИ, убитым является владелец «Мясной империи» и «Озерецких колбас», бизнесмен и миллионер Владимир Маругов.

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