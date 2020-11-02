РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 ноя. Баскетболистки из подмосковного Красногорска победили на межрегиональных соревнованиях и вышли во второй раунд первенства России, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Красногорские баскетболистки вернулись из Воронежа с победой в межрегиональных соревнованиях среди команд Центрального и Южного федеральных округов в категории U14 - 2007 годов рождения и моложе в рамках первенства России.

«Девушки выиграли шесть игр из шести и завоевали путевку во второй раунд Всероссийских соревнований по баскетболу», – говорится в сообщении.

Тренер баскетбольной команды – Екатерина Шевердина.