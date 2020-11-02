РИАМО - 2 ноя. Традиционный марш, посвященный годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, отменили в Москве из-за пандемии коронавируса, в честь памятной даты в городе подготовят уличные фотовыставки и инсталляции, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Седьмого ноября в городе запланирован ряд памятных мероприятий, приуроченных к 79-летию военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Это фотовыставки и инсталляции на Арбате, Манежной и Красной площадях», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при организации памятных мероприятий будут соблюдаться все меры эпидемиологической безопасности.

Парад, во многом перевернувший ход Великой Отечественной войны, реконструируется с 2005 года. В прошлом году торжественным маршем по Красной площади прошли более 4 тысяч военнослужащих и 40 боевых машин времен войны.