РИАМО - 2 ноя. Запуск третьего Московского центрального диаметра, который запланирован на конец 2022 — начало 2023 года, поможет в разгрузке Таганско-Краснопресненской ветки столичного метрополитена, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Еще один из моментов, который позитивно скажется на разгрузке Таганско-Краснопресненской линии — запуск совместно с РЖД и Московской областью проекта МЦД-3, который будет полностью интегрирован в городскую транспортную систему», — сказал Ликсутов.

Запуск МЦД-3 запланирован на конце 2022 — начало 2023 года, отметил он.

Он добавил, что на этой линии будут действовать специальные льготные условия по оплате проезда.

Длина МЦД-3 «Зеленоград-Раменское» составит 88 километров, на нем будет 43 станции. 14 станций МЦД-3 станут пересадочными на метро и МЦК.