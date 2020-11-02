РИАМО - 2 ноя. Конкурсный отбор инвестора для создания новой инфраструктуры вокруг станции столичного метро «Выхино» начнется в этом году или в начале 2021 года, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Мы надеемся в этом году или в начале следующего начать конкурсные процедуры по выбору инвестора по строительству новой инфраструктуры вокруг станции «Выхино». Одна из целей - создание в первую очередь удобных пересадок между Казанским направлением Московской железной дороги и станцией «Выхино», пересадками на наземный транспорт, которым пользуются десятки тысяч пассажиров, в первую очередь из Подмосковья», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что работы по обновлению инфраструктуры будут проводиться без ограничений в работе станции «Выхино».

Ранее столичные власти утвердили проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Выхино». Общая площадь ТПУ превысит 121 тысячу квадратных метров, фактически пассажиры получат новый вокзал на юго-востоке Москвы.

Центром ТПУ станет современное здание обслуживания пассажиров со всеми удобствами. Рядом с комплексом появится парковка на 680 машино-мест и торговый центр. Прилегающую территорию озеленят.