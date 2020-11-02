РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. В двух домах микрорайона Климовск Подольска временно отключили отопление в понедельник из-за ремонтных работ, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В понедельник, 2 ноября, в микрорайоне Климовск Подольска с 9:00 до 14:00 будут отключены горячая вода и отопление в доме №7 по улице Серпуховской. Также с 9:00 до 17:00 отопления не будет в доме №13 по улице Советской», - говорится в сообщении.

Приостановка коммунальных услуг связана с ремонтными работами, проводимыми управлением теплоснабжением МУП «СЕЗ».