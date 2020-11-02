РИАМО - 2 ноя. Московское областное управление ФАС России оштрафовало должностное лицо ООО «ЭГС» на 20 тысяч рублей за картельный сговор на торгах, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее ООО «ЭГС», ООО «СтройЭнергоИнвест» и ООО «МПС» заключили устное картельное соглашение, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах, проводимым МКУ «Центр закупок» Раменского округа по выполнению работ по ремонту и обслуживанию уличного освещения на территории сельского поселения Кузнецовское.

«Московское областное УФАС России признало ООО «ЭГС» нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции» и приняло решение о привлечении общества к административной ответственности», — говорится в сообщении.