РИАМО - 2 ноя. Порядка 70 тысяч пассажиров воспользовалось скидкой в размере 50% на проезд вне часа пик на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро в понедельник утром, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Воспользовались скидкой в настоящее время почти 70 тысяч пассажиров на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро. <...> Примерно 1,1-1,2 тысячи новых пассажиров пришло в этот период времени. <…> Об окончательных результатах можно будет говорить уже по итогам сегодняшнего дня», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что количество пассажиров в более свободный период увеличилось.

«Каждый день мы будем публиковать статистику по результатам данного эксперимента на сайте московского метро, каждый сможет ознакомиться. Также мы установили на 18 станциях специальные мониторы, которые также будут публиковать данные по статистике», — добавил заммэра.

В столичной подземке стартовал эксперимент по снижению цены на проезд. Проект «Время ранних» распространяется на пассажиров, которые зайдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в рабочие дни с момента открытия подземки до 07:15 и с 08:45 до 09:15.

Ранее Ликсутов сообщил, что благодаря 50%-ной скидке на проезд загруженность Таганско-Краснопресненской линии столичного метро в утреннее время может снизиться на 7%.

Пилотный проект будет действовать в столице до 2 июля 2021 года.