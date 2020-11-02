РИАМО - 2 ноя. Благодаря 50%-ной скидке на проезд загруженность Таганско-Краснопресненской линии столичного метро в утреннее время может снизиться на 7%, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В московском метро стартовал эксперимент по снижению цены на проезд. Проект «Время ранних» распространяется на пассажиров, которые зайдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в рабочие дни с момента открытия подземки до 07:15 и с 08:45 до 09:15.

«Было выбрано две линии метро: Таганско-Краснопресненская и Некрасовская. С сегодняшнего дня с 05:30 до 07:15 предоставлена скидка 50%. Эксперимент будет проводиться восемь месяцев, цель одна - постараться разгрузить самый загруженный период времени на Таганско-Краснопресненской линии примерно на 7%», - сказал Ликсутов.

По его словам, при положительных результатах эксперимента скидки на проезд в данный период времени постараются закрепить на постоянной основе.

Участникам эксперимента «Время ранних» необходимо использовать для оплаты проезда один из абонементов карты «Тройка». Сэкономленные средства будут еженедельно возвращаться на билет «Кошелек». Эксперимент продлится до 2 июля 2021 года.