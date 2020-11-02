РИАМО - 2 ноя. В отношении нарушителей масочно-перчаточного режима в Москве с 16 октября полицейские составили более 14,5 тысяч административных протоколов, передает ТАСС.

«С 16 октября 2020 года по настоящее время сотрудниками полиции составлено более 10,5 тысяч протоколов об административных правонарушениях по статье 3.18.1 КоАП Москвы. <…> Сотрудниками УВД на Московском метрополитене совместно с сотрудниками ГКУ «Организатор перевозок» составлено более 4 тысяч протоколов», — говорится в сообщении.

Рейды по контролю за ношением масок и перчаток на территории столицы проводятся в ежедневном режиме. В них принимают участие порядка 4 тысяч сотрудников МВД. Проверяются магазины, кафе, бары, рестораны, торговые центры, рынки и наземный транспорт.

В общественных местах столицы необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра для профилактики коронавируса. Штраф за данное нарушение составляет 4 тысячи рублей.​

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2 НОЯБРЯ

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