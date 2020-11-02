РИАМО - 2 ноя. В отношении нарушителей масочно-перчаточного режима в Москве с 16 октября полицейские составили более 14,5 тысяч административных протоколов, передает ТАСС.
Рейды по контролю за ношением масок и перчаток на территории столицы проводятся в ежедневном режиме. В них принимают участие порядка 4 тысяч сотрудников МВД. Проверяются магазины, кафе, бары, рестораны, торговые центры, рынки и наземный транспорт.
В общественных местах столицы необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра для профилактики коронавируса. Штраф за данное нарушение составляет 4 тысячи рублей.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
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2 НОЯБРЯ
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