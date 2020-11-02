РИАМО - 2 ноя. Сервис по оплате услуг на портале mos.ru теперь может сохранят реквизиты банковской карты, номер телефона и другие данные, чтобы не вводить их заново, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По его словам, новая функция ускоряет процесс оплаты государственных и коммерческих услуг. Все данные пользователей находятся под защитой оператора платежного сервиса. Для списания денежных переводов потребуется подтверждение.
Чтобы сохранить банковскую карту в разделе «Способы оплаты», надо ввести в систему ее номер и срок действия. При переводе денег у пользователя спросят трехзначный код безопасности CVC/CVV и набор цифр из СМС-сообщения, отправленного на мобильный телефон.
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