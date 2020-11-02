РИАМО - 2 ноя. Сервис по оплате услуг на портале mos.ru теперь может сохранят реквизиты банковской карты, номер телефона и другие данные, чтобы не вводить их заново, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы продолжаем улучшать функционал сервиса «Мои платежи», чтобы сделать его еще более удобным для горожан. Теперь на mos.ru можно сохранить желаемый источник списания денежных средств», - сказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в департаменте информационных технологий Москвы Владимир Новиков.

По его словам, новая функция ускоряет процесс оплаты государственных и коммерческих услуг. Все данные пользователей находятся под защитой оператора платежного сервиса. Для списания денежных переводов потребуется подтверждение.

Чтобы сохранить банковскую карту в разделе «Способы оплаты», надо ввести в систему ее номер и срок действия. При переводе денег у пользователя спросят трехзначный код безопасности CVC/CVV и набор цифр из СМС-сообщения, отправленного на мобильный телефон.