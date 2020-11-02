РИАМО - 2 ноя. Арбитраж поддержал решение подмосковного управления ФАС России по жалобе о нарушении закона о контрактной системе при проведении электронного аукциона на техобслуживание автобусов и грузовиков «Мосавтодора», говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступила жалоба ООО «Комтех» на действия (бездействие) ГБУЗ МО «Мосавтодор» при определении подрядчика на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и автобусов по направлению «Юго-восток». Подмосковное УФАС признало жалобу необоснованной.

«Не согласившись с указанным решением, ООО обратилось в суд. Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Комтех» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России», - говорится в сообщении.