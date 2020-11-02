РИАМО - 2 ноя. Московские школьники на дистанционном обучении могут принять участие в онлайн-занятиях от столичных технопарков, они пройдут со 2 по 7 ноября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Даже находясь дома, школьники 6–11-х классов могут <...> расширять свой кругозор и знакомиться с новыми направлениями, в том числе в развлекательном формате», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

6 ноября в 17:00 старшеклассники примут участие в игре «Что будет дальше» детского технопарка «Мосгормаш». Им предложат самостоятельно продолжить рассказы об исторических событиях или известных людях.

Серию вебинаров подготовили в детском технопарке Московской финансово-юридической академии «Наукоград». 2 ноября в 14:00 детей от 12 лет научат делать презентации и выступать перед публикой.

6 ноября в 16:00 детям расскажут об известных архитектурных стилях, а 7 ноября в 15:00 школьникам расскажут об авиации.

Для участия в онлайн-занятиях технопарков нужна предварительная регистрация.

В настоящее время на дистанционном обучении находятся школьники 6-11 классов. Они больше подвержены риску заражения во время пандемии Covid-19. Кроме того, им легче осваивать школьную программу удаленно. ​