РИАМО - 2 ноя. Московские школьники на дистанционном обучении могут принять участие в онлайн-занятиях от столичных технопарков, они пройдут со 2 по 7 ноября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
6 ноября в 17:00 старшеклассники примут участие в игре «Что будет дальше» детского технопарка «Мосгормаш». Им предложат самостоятельно продолжить рассказы об исторических событиях или известных людях.
Серию вебинаров подготовили в детском технопарке Московской финансово-юридической академии «Наукоград». 2 ноября в 14:00 детей от 12 лет научат делать презентации и выступать перед публикой.
6 ноября в 16:00 детям расскажут об известных архитектурных стилях, а 7 ноября в 15:00 школьникам расскажут об авиации.
Для участия в онлайн-занятиях технопарков нужна предварительная регистрация.
В настоящее время на дистанционном обучении находятся школьники 6-11 классов. Они больше подвержены риску заражения во время пандемии Covid-19. Кроме того, им легче осваивать школьную программу удаленно.
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