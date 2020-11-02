РИАМО - 2 ноя. В России началась четырехдневная рабочая неделя, 4 ноября будет выходным в честь празднования Дня народного единства, сообщает Федеральное агентство новостей.

День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.​​

«В 2020 году праздник выпадает на среду. Этот день объявлен нерабочим», — отмечается в материале.

Накануне праздника, 3 ноября, рабочий день будет ​укорочен на один час.

Далее россиян ждут новогодние выходные, которые продлятся с 1 по 10 января. Последний день года, 31 декабря, будет рабочим.​