РИАМО - 2 ноя. Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей предложили российским властям возмещать пациентам расходы на сдачу тестов на коронавирус в частных клиниках, письмо с данной инициативой направили главному санитарному врачу РФ Анне Поповой и в Совет безопасности, пишет в понедельник газета «Известия».

«Гражданам, сделавшим платный тест на коронавирус в частных клиниках, предложили возмещать эти расходы из бюджетных средств. Инициатива предусматривает такую помощь уже инфицированным и членам их семей», - отмечается в статье.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, сдать ПЦР-тест на коронавирус обязаны те, что живет вместе с зараженным. Также Covid-пациенты должны сдать два контрольных теста после выздоровления.

Ранее в Союз потребителей и КонфОП начали поступать обращения от членов семей Covid-пациентов. Люди жаловались, что несут дополнительные расходы из-за необходимости сдавать платные тесты на коронавирус. Анализ на коронавирус можно сделать бесплатно по программе ОМС, однако очередь на тестирование в государственных поликлиниках составляет 2-3 недели.

Из-за этого люди вынуждены делать анализы в частных клиниках за свой счет.

По словам председателя Союза потребителей Петра Шелища, возмещать расходы на платные тесты мог бы Фонд ОМС при предоставлении чеков.

По примерной оценке экспертов, на реализацию инициативы потребуется около 10 миллиардов рублей бюджетных средств.​

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Текстовая трансляция

2 НОЯБРЯ

- В России предложили возмещать пациентам деньги за платные тесты на Covid‑19. Инициативу направили в Роспотребнадзор и Совет безопасности.

- Ученые подсчитали, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве наступит в середине декабря. Пандемия пойдет на спад к февралю.

- Еще 53 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6873 человека.