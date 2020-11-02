РИАМО - 2 ноя. В столице за последние сутки после коронавирусной инфекции выздоровел 3241 пациент, за весь период пандемии врачи города вылечили более 318 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. <...> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 318 032», — сказала Ракова.

Для подтверждения отсутствия у пациента Covid-19 врачи проводят специальные исследования.

Вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы и социальными волонтерами. У потенциального донора не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ, гепатитов B и C.

Подробнее узнать о волонтерстве и донорстве можно по номеру: 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются каждый день с 9:00 до 19:00.

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2 НОЯБРЯ

- В России предложили возмещать пациентам деньги за платные тесты на Covid‑19. Инициативу направили в Роспотребнадзор и Совет безопасности.

- Ученые подсчитали, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве наступит в середине декабря. Пандемия пойдет на спад к февралю.

- Еще 53 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6873 человека.