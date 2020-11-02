РИАМО - 2 ноя. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в поселке Литвиново подмосковного Наро-Фоминского округа, находка не представляет опасности для людей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация об обнаружении боеприпаса поступила в МЧС днем 1 ноября.

«Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны на понедельник», - говорится в сообщении.

На месте обнаружения боеприпаса выставлена охрана, угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.