РИАМО - 2 ноя. В подмосковном Домодедове задержали 23-летнего жителя Майкопа по подозрению в создании лаборатории по производству мефедрона, молодому человеку грозит до 20 лет тюрьмы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленник обустроил нарколабораторию в деревянной постройке на арендованном участке в микрорайоне Барыбино. В ходе обыска помещения полицейские обнаружили 57 канистр с прекурсорами и семь пакетов с порошкообразным веществом общей массой более 2 килограммов.

«По результатам химического исследования установлено, что в двух изъятых пакетах находится наркотическое средство мефедрон», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают соучастников противоправного деяния.