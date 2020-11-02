РИАМО - 2 ноя. Проект «Московское долголетие» присоединится к акции «Ночь искусств» 3 ноября в онлайн-формате, состоятся виртуальные выставки, мастер-классы и творческий марафон, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В течение дня на страницах проекта («Московское долголетие» - ред.) в социальных сетях будут проходить онлайн-трансляции для всех неравнодушных к искусству жителей столицы», — говорится в сообщении.

В 12:00 состоится открытие виртуальной выставки «Космические магистрали». Онлайн-презентация расскажет об исследователях космоса, чьи имена увековечены в названиях Московский улиц.

Творческий марафон с художниками, вокалистами и другими активными участниками «Московского долголетия» пройдет с 16:00 до 18:00 на странице проекта в Instagram. Кроме того, в течение дня запланированы разные мастер-классы.

Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов отметил, что более 7,2 тысячи горожан старшего поколения занимаются пением, танцами, осваивают театральное мастерство и другие творческие направления в онлайн-формате. ​