РИАМО - 2 ноя. За восемь месяцев этого года величина экспорта высокотехнологичной продукции из Москвы в Китай, Японию и Индию оценивается в 1,2 миллиарда долларов, что на 27,7% больше показателей 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра города.

«(В Индию – ред.) было экспортировано на 63% больше высокотехнологичной продукции, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма поставок составила 140,32 миллиона долларов», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что поставки в Японию увеличились на 26,2%, а в Китай – на 22,4%. Особым спросом в странах Азии пользуются электрораспределительные устройства, коммуникационная аппаратура, комплектующие для компьютеров и другие высокотехнологичные товары из Москвы.

Особую роль в увеличении объемов экспорта в период пандемии сыграл центр поддержки и развития промышленного экспорта и экспорта продукции АПК «Моспром». Его сотрудники провели бизнес-переговоры с партнерами из Китая. Центр помогает компаниям решать технические и административные вопросы, находить новых покупателей и так далее.