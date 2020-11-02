РИАМО - 2 ноя. Эксперты утвердили проект охраны особняка XVIII–XIX веков на улице Мясницкой, 43, корпус 1, ему присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«После проведения научных исследований был определен и утвержден предмет охраны особняка. В него вошли его местоположение и все ценные элементы, формирующие исторический облик», - говорится в сообщении.

Раньше здание принадлежало князю Александру Лобанову-Ростовскому. В XIX веке горожане называли его домом цвета утренней зари из-за светло розовых фасадов. Такой цвет они имеют и сейчас.

Сотрудники департамента культурного наследия столицы определили историческую и художественную ценность фасадов и интерьеров здания высотой в два этажа с подвалом и антресолями. В предмет охраны также попало его местоположение, оформление ворот, ограды и другие элементы декора.

По словам руководителя департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, на протяжении нескольких столетий дом принадлежал сельскохозяйственной фабрике Липгарта, домовладельческому обществу «Великан». Его представители хотели построить на этом месте доходный дом.​